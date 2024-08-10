



В РФ пожаловались на попытку прорыва вглубь Курской области

Министерство обороны России сообщила, что украинские военные совершили попытку прорыва вглубь Курской области.



Уточняется, что это произошло в районе поселка Коренево, который находится почти в 30 км от границы РФ с Украиной.



В свою очередь, село Ольговка, где продолжаются бои, находится примерно в 18 км от границы.



Военно-политическое Украины по-прежнему не комментирует информацию о наступлении.



А тем временем, легион "Свобода России" и РДК, которые воюют на стороне Украины, сообщили, что вошли в село Пороз Белгородской области. Также они объявили, что по их контролем Мартыновка.

