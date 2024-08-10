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В РФ пожаловались на попытку прорыва вглубь Курской области
10.08.2024 13:07 Алина Груднева

В РФ пожаловались на попытку прорыва вглубь Курской области

Министерство обороны России сообщила, что украинские военные совершили попытку прорыва вглубь Курской области.

Уточняется, что это произошло в районе поселка Коренево, который находится почти в 30 км от границы РФ с Украиной.

В свою очередь, село Ольговка, где продолжаются бои, находится примерно в 18 км от границы.

Военно-политическое Украины по-прежнему не комментирует информацию о наступлении.

А тем временем, легион "Свобода России" и РДК, которые воюют на стороне Украины, сообщили, что вошли в село Пороз Белгородской области. Также они объявили, что по их контролем Мартыновка.
 

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