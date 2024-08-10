



Google улучшает локальную рекламу услуг

Компания Google представила обновление для локальной рекламы услуг (Local Services Ads).



Туда добавлена возможность автоматического выбора фотографий.



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Компаниям не придется беспокоиться по поводу загрузки фотографий вручную, чтобы сделать объявление. Благодаря нововведению, Google будет автоматически выбирать подходящий кадр на основе контента, связанного с бизнесом.



Обновление позволит сделать процесс размещения рекламы более простым и эффективным. Особенно это касается малых предприятий, у которых может не быть времени или ресурсов для подготовки визуального контента.



Фото будут соответствовать требованиям Google относительно качества и релевантности. Это позволит повысить привлекательность объявлений.