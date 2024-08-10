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Google улучшает локальную рекламу услуг
10.08.2024 14:21 Алина Груднева

Google улучшает локальную рекламу услуг

Компания Google представила обновление для локальной рекламы услуг (Local Services Ads).

Туда добавлена возможность автоматического выбора фотографий. 

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Компаниям не придется беспокоиться по поводу загрузки фотографий вручную, чтобы сделать объявление. Благодаря нововведению, Google будет автоматически выбирать подходящий кадр на основе контента, связанного с бизнесом.

Обновление позволит сделать процесс размещения рекламы более простым и эффективным. Особенно это касается малых предприятий, у которых может не быть времени или ресурсов для подготовки визуального контента. 

Фото будут соответствовать требованиям Google относительно качества и релевантности. Это позволит повысить привлекательность объявлений.

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