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Neuralink: Второй пациент получил чип в мозг
06.08.2024 00:30 MIGnews.com

Neuralink: Второй пациент получил чип в мозг

Агентство Reuters сообщает, что компания успешно прооперировала второго пациента на предмет вживления чипа в мозг. Устройство разработано для того, чтобы дать парализованным людям возможность использовать цифровые устройства с помощью одних лишь мыслей.

Чип Neuralink находится в процессе тестирования, направление - помочь людям с травмами спинного мозга.

Устройство позволило реципиенту играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на своем ноутбуке.

По словам Илона Маска, у второго добровольца, согласившегося на вживление чипа, была травма спинного мозга. Когда была проведена операция, бизнесмен не уточнил.

Маск заявил, что всего в 2024 году Neuralink планирует провести десять операций по вживлению чипа в мозг. Первый имплант компания “подсадила” в январе.


 

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