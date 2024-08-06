



Neuralink: Второй пациент получил чип в мозг

Агентство Reuters сообщает, что компания успешно прооперировала второго пациента на предмет вживления чипа в мозг. Устройство разработано для того, чтобы дать парализованным людям возможность использовать цифровые устройства с помощью одних лишь мыслей.



Чип Neuralink находится в процессе тестирования, направление - помочь людям с травмами спинного мозга.



Устройство позволило реципиенту играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на своем ноутбуке.



По словам Илона Маска, у второго добровольца, согласившегося на вживление чипа, была травма спинного мозга. Когда была проведена операция, бизнесмен не уточнил.



Маск заявил, что всего в 2024 году Neuralink планирует провести десять операций по вживлению чипа в мозг. Первый имплант компания “подсадила” в январе.





