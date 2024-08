В Бангладеш переворот. Премьер-министр подала в отставку и бежала из страны

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина находилась у власти 15 лет. Однако вчера подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые вот уже больше месяца раскачивают страну.



Сегодня тысячи протестующих ворвались на территорию резиденции премьера “Ганобхабана”. Премьер Хасина хотела записать речь и обратиться к народу, но у нее не было возможности сделать это. Ей пришлось в срочном порядке бежать из страны. Военные дали премьеру 45 минут, чтобы бежать из столицы Дакки. По данным CNN News18, 76-летняя Хасина вместе с сестрой улетела в Индию и приземлилась в городе Агартала.

We saw the same incident happening in Pakistan,in the Maldives,in Sri Lanka and now we are seeing The seize of Dhaka/ Aug 5, 2024 in #Bangladesh where #SheikhHasina had no option left but to escape from the wrath of radical muslims & Islamist.



The unfortunate thing to watch is… pic.twitter.com/d5f2XJlHsm