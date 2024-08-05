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В Бангладеш переворот. Премьер-министр подала в отставку и бежала из страны
05.08.2024 23:30 MIGnews.com

В Бангладеш переворот. Премьер-министр подала в отставку и бежала из страны

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина находилась у власти 15 лет. Однако вчера подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые вот уже больше месяца раскачивают страну.

Сегодня тысячи протестующих ворвались на территорию резиденции премьера “Ганобхабана”. Премьер Хасина хотела записать речь и обратиться к народу, но у нее не было возможности сделать это. Ей пришлось в срочном порядке бежать из страны. Военные дали премьеру 45 минут, чтобы бежать из столицы Дакки. По данным CNN News18, 76-летняя Хасина вместе с сестрой улетела в Индию и приземлилась в городе Агартала.


Главнокомандующий армии генерал Вакар-уз-Зуман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство. По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны. “Верьте в армию. Мы провели встречи с лидерами политических партий”, — сказал Вакар-уз-Заман.

Протесты в Бангладеш начались в конце июня. Их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году.


 

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