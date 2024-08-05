



Преступления Ирана по подавлению протестов в 2022 году должны быть расследованы

Эксперты ООН призывают к судебному преследованию иранских чиновников, которые могли совершить преступления против человечности во время подавления демонстраций в 2022 году, особенно направленных против этнических и религиозных меньшинств.



Совет ООН по правам человека поручил экспертам провести расследование в отношении Ирана после общенациональных протестов, вызванных смертью в сентябре 2022 года под стражей в полиции Махсы Амини. Амини, 22-летняя иранская курдка, была арестована по подозрению в нарушении строгого дресс-кода для женщин Исламской республики.



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В ходе демонстраций несколько сотен человек, включая сотрудников сил безопасности, были убиты и тысячи арестованы.



В докладе экспертов говорится, что в Иране "нет жизнеспособных путей" для отправления правосудия. Эксперты призывают все государства-члены ООН "применять принцип универсальной юрисдикции для преследования иранских должностных лиц, ответственных за преступления по международному праву, включая преступления против человечности".

