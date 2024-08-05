



Эрдоган раскритиковал мировое молчание по поводу "израильской резни в Газе"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на растущие проблемы и давление в международной системе, особенно на фоне продолжающихся атак Израиля на Газу.



"Мировая политика переживает один из самых крутых поворотов. В международной системе существует серьезный вакуум власти, и мы сталкиваемся с потерей морали и совести", — заявил Эрдоган в понедельник, 5 августа в своей речи в турецкой столице Анкаре.



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"Кризис в Газе привел к банкротству глобальной системы", — сказал Эрдоган.



Он добавил, что перед лицом "угнетения в Газе", "которое обычно должно пробудить человечество, Совет Безопасности ООН хранит молчание".



Сравнивая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с Адольфом Гитлером, Эрдоган заявил, что те, кто "аплодирует" его лжи, "никогда не смогут смыть темные пятна со своих рук до конца своей жизни".



Он добавил, что виновные в геноциде "не должны находиться на трибунах законодательных палат", а в залах суда, где они будут отвечать за свои преступления.



Президент Эрдоган также прокомментировал "двойные стандарты социальных сетей".



Указывая на "цифровой фашизм, который не терпит даже фотографий палестинских мучеников и немедленно их запрещает, но позиционирует это как свободу", заявил Эрдоган.



"Платформы социальных сетей проявляют большую осторожность в соблюдении правил в США и Европе, но намеренно отказываются от такой же тщательности, когда дело касается палестинцев или Турции".



Критика президента последовала после того, как Управление информационных и коммуникационных технологий Турции (TKM) заявило, что заблокировало доступ к Instagram.



Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили TRT World, что доступ к Instagram был остановлен из-за удаления контента, связанного с Хания, в национальный день траура, сославшись на "каталогические преступления", стоящие за этим решением.

