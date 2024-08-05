



Politico: Венгрию хотят удалить из Шенгенской зоны

В Европарламенте набирает обороты дело против Венгрии. После того как правительство Орбана приняло самостоятельное решение о снятии визовых ограничений для россиян якобы под предлогом того, что они будут работать над строительством атомной станции в Венгрии.



После того как еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила, что ЕС примет меры, если визовая схема будет сочтена как несущей риски для безопасности, группа законодателей в Европейском парламенте стала оказывать давление на исполнительную власть ЕС, чтобы та приняла жесткие меры в отношении Будапешта — включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны свободного передвижения.



“Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан”, — говорится в письме, инициированном чешским депутатом Дануше Нерудовой и литовским депутатом Пятрасом Ауштрявичюсом.



“Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах, если это необходимо”, — говорится в письме. В нем также говорится о возможности для других государств ЕС не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе страны.



По состоянию на вечер воскресенья, 4 августа, письмо собрало около 70 подписей, включая бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.





