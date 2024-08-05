



Почему Израиль вернул 80 тел в Газу, не получив взамен ни одного?

Форум семей заложников выступил с гневным заявлением в ответ на сообщения палестинцев о том, что сегодня, 5 августа, Израиль вернул в Газу 80 тел палестинцев.



"Как может быть так, что государство Израиль отдает 80 тел и не получает взамен ничего?" — говорится в нем. "Как возможно, что Израиль под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу возвращает тела не в рамках сделки? А как же наши родственники, до каких пор они будут томиться в плену у ХАМАСа в Газе?"



Форум требует от Нетаниягу и ответственного лица по заложникам Галя Хирша "ответов и разъяснений" по этому вопросу.



Предполагается, что в Газе удерживаются 115 заложников, включая тела 41 погибших, смерть которых подтверждена израильскими властями. Из общего числа заложников 111 были похищены 7 октября.











