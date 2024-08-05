



Иран развернул российские системы "Мурманск-БН" против израильских истребителей

Как сообщает Ram Reports, Иран недавно установил несколько российских систем радиоэлектронной борьбы большой дальности, в том числе "Мурманск-БН", в стратегических точках по всей стране.



Система "Мурманск-БН" (одна из самых мощных в России систем радиоэлектронной борьбы), способна вести радиоразведку, перехват и подавление сигналов противника во всем коротковолновом диапазоне с дальностью действия до 5000–8000 километров. Эта установка появилась на фоне растущей напряженности в отношениях с Израилем после убийства главы ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране.



