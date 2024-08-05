



Переговоры о заложниках приостановлены до иранского удара и замены Хания

Переговоры между Израилем и ХАМАСом о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников фактически приостановлены и не возобновятся до тех пор, пока Иран не осуществит обещанный ответный удар Израилю за предполагаемое убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране, и до тех пор, пока террористическая группа выбирает замену главе политбюро, сообщили The Times of Israel два чиновника, знакомые с ситуацией.



Ответ Ирана может поступить уже вечером в понедельник, а ХАМАС, как ожидается, объявит нового лидера в ближайшие дни, говорят два источника.



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Посредники Катара, Египта и США затем возобновят усилия по заключению соглашения, но считают, что после убийства Хания это будет намного сложнее, говорят источники, добавляя, что ХАМАС не проявил никакого интереса к возобновлению переговоров до того, как будет принято решение о замене.

