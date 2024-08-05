



ООН: 9 сотрудников UNRWA могут быть причастны к терактам 7 октября. Они уволены

ООН заявляет, что девять сотрудников ее агентства по делам палестинских беженцев UNRWA "могли быть причастны" к атакам ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Управление служб внутреннего надзора сообщает, что оно завершило расследование в отношении 19 сотрудников UNRWA, предположительно принимавших участие в нападениях, и пришло к выводу, что в девяти случаях "доказательства, указывают на то, что сотрудники UNRWA могли быть причастны к нападениям".



"Работа этих лиц будет прекращена в интересах Агентства", — говорится в нем.



В девяти других случаях УСВН заявляет, что доказательств причастности было недостаточно, а в одном случае доказательств не было.

