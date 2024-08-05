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Россия второй раз использовала ракету KN-23 для удара по Украине, – СМИ
05.08.2024 21:55 Mignews

Россия второй раз использовала ракету KN-23 для удара по Украине, – СМИ

31 июля войска РФ пытались ударить по Украине северокорейской баллистической ракетой KN-23. Однако она не долетела до цели, сообщает украинское специализированное издание Defense Express.

Летела ракета в направлении Белой Церкви и упала на территории Киевской области. Возможной причиной этого мог быть взрыв в воздухе, пишет издание, уточняя, что на месте падения ракеты найдены обломки с маркировкой, которую наносят на KN-23. 

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Надо сказать, что Россия уже использовала для ударов по Украине ракеты KN-23 – ее фиксировали 27 февраля 2024 года.

Напомним, что баллистические ракеты КНДР оборудованы боевой частью с фугасным снаряжением, мощность которой составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальный радиус действия KN-23 составляет 650 км.

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