



ГУР и МИД провели эвакуацию граждан Украины из Ливана

В субботу, 3 августа 2024 года, исполненяя поручение Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД совместно организовали эвакуацию тридцати украинских граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью.



Граждане Украины, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув, Польша, и находятся в безопасности. Их встретили украинские консулы и представители ГУР МОУ - эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство.



Украина стала одной из первых в мире, кто успешно осуществил эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях.



Украинские дипломаты предупреждали наших граждан в Ливане об опасности и заранее рекомендовали покинуть территорию республики.



Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане. Продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию.



Гражданам, желающим покинуть Ливан согласно рекомендациям МИД, необходимо обратиться в Посольство Украины в Ливанской Республике по номеру телефона (+961) 5921668 или адресу электронной почты: [email protected].



По этим контактам необходимо также обращаться гражданам Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию или оказались перед угрозой жизни и здоровью.



Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57 или адрес электронной почты [email protected].



Гражданам, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, рекомендуем избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в Ливане.



В течение пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендуется воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; граничащие с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда); Долину Бекаа; южный пригород Бейрута (район Дахие).



Безопасность граждан Украины - безусловный приоритет и ключевая задача государства. Это касается граждан Украины в любом уголке мира, при любых обстоятельствах и на любом расстоянии от Родины. Украина никогда не оставляет своих людей в беде.



