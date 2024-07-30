



Украина решит вопросы транзита нефти со Словакией при одном условии

В министерстве энергетики Украины не видят проблем в решении вопроса транзита нефти со Словакией. Однако Словакия до сих пор не прошла определенную процедуру.



Замминистра энергетики Украины Роман Андарак сообщил агентству Reuters, что Украина гарантирует транзит нефти для компаний, не подпадающих под санкции, и готова решить вопросы транзита со Словакией в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.



Компания "Лукойл" (через два с половиной года после начала войны) наконец-то попала под украинские санкции. Украина своими руками помогала Путину зарабатывать на нефти, перенаправляя ее партнерам из ЕС. Однако, благодарности ни со стороны венгерской власти, ни со стороны словацкой власти воюющая страна так и не увидела. Все, что касалось Украины в вопросах НАТО или ЕС - Венгрия и Словакия всегда были или против, или пускались в бесстыдный шантаж, постоянно при этом предрекая победу Путину.



В конце концов Украина просто закрыла кран.



Роман Андарак заявил, что Украина "готова решать возможные проблемные вопросы", как только Словакия задействует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с ЕС.



"На сегодняшний день она этого не сделала", — сказал он.



По словам Андарака, поставки нефти через Украину от других российских поставщиков не прерывались и Украина продолжает оставаться надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

