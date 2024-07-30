



Удар по Бейруту: повреждено более одного здания

В результате удара по Бейруту, нанесенного Армией обороны Израиля в ответ на смертоносную атаку на Маджаль-Шамс, повреждено более одного здания.



Об этом сообщает ливанский канал "Аль-Маядин".



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Утверждается, будто ущерб нанесен, в том числе, находящейся недалеко от цели больнице.



В свою очередь, ливанская газета "Аль-Ахбар", подконтрольная "Хезболле", сообщает, что погибла женщина, и еще 17 человек получили ранения.



В арабских и российских СМИ распространяют информацию о том, что цель удара - командующий "Хезболлы" - выжила.



Тем временем, высокопоставленный израильский представитель заявил, что цель была уничтожена, но пока нет окончательного подтверждения. Считается, что Фуад Шукр был как минимум тяжело ранен.