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ЦАХАЛ подтвердил: "правая рука Насраллы" Фуад Шукр уничтожен в Бейруте
31.07.2024 00:21 Алина Груднева

ЦАХАЛ подтвердил: "правая рука Насраллы" Фуад Шукр уничтожен в Бейруте

Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером, 30 июля, в результате точного удара по зданию в Бейруте ликвидирован командующий военным крылом "Хезболлы" Фуад Шукр, известный также как Хадж Мохсен.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа сразу после полуночи.

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"В ходе целенаправленной операции по ликвидации, истребители атаковали район Бейрута под руководством разведки АМАН и ликвидировали Фуада Шукра, самого высокопоставленного военного командира террористической организации "Хезболла" и руководителя стратегического формирования организации. Он был правой рукой и советником по вопросам военного планирования и управления генерального секретаря террористической организации "Хезболла" Хасана Насраллы", - сообщил Хагари.

Уточняется, что ликвидированный террорист "Хезболлы" руководил боевыми действиями против Израиля с 8 октября и был ответственен за убийство детей в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, а также за убийство многих израильских и иностранных граждан на протяжении многих лет.

"Ему была доверена большая часть самого современного оружия "Хезболлы", в частности высокоточные ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты", - пояснил Хагари.

В ЦАХАЛе отмечают, что Хадж Мохсен отвечал за планирование и проведение всех видов террористических атак против Израиля. К "Хезболле" он присоединился в 1985 году и с тех пор занимал в организации ряд руководящих должностей. Он был членом Совета Джихада - высшего военного форума террористической организации "Хезболла". 

В 1990-х годах он организовал многочисленные атаки против ЦАХАЛа и союзной ей армии Южного Ливана. В 2000 году он участвовал в похищении трех израильских солдат в ходе атаки в районе Хар-Дов.

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