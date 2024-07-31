Обнаружен новый способ обновить шевелюру на голове
Группа ученых нашла способ стимулировать рост волос, нанося на проблемные участки дезоксирибозный сахар.
Это открытие произошло случайно: во время экспериментов на мышах исследователи изучали, как сахар помогает заживлять раны. Они обнаружили, что сахар значительно ускорял рост волос вокруг поврежденных участков.
Впоследствии ученые решили проверить этот эффект на мышах с потерей волос. Результаты были впечатляющими: у грызунов сформировались новые кровеносные сосуды, что способствовало восстановлению роста волос.