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Обнаружен новый способ обновить шевелюру на голове
31.07.2024 01:30 MIGnews.com

Обнаружен новый способ обновить шевелюру на голове

Группа ученых нашла способ стимулировать рост волос, нанося на проблемные участки дезоксирибозный сахар.

Это открытие произошло случайно: во время экспериментов на мышах исследователи изучали, как сахар помогает заживлять раны. Они обнаружили, что сахар значительно ускорял рост волос вокруг поврежденных участков.

Впоследствии ученые решили проверить этот эффект на мышах с потерей волос. Результаты были впечатляющими: у грызунов сформировались новые кровеносные сосуды, что способствовало восстановлению роста волос.

 

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