



Обнаружен новый способ обновить шевелюру на голове

Группа ученых нашла способ стимулировать рост волос, нанося на проблемные участки дезоксирибозный сахар.



Это открытие произошло случайно: во время экспериментов на мышах исследователи изучали, как сахар помогает заживлять раны. Они обнаружили, что сахар значительно ускорял рост волос вокруг поврежденных участков.



Впоследствии ученые решили проверить этот эффект на мышах с потерей волос. Результаты были впечатляющими: у грызунов сформировались новые кровеносные сосуды, что способствовало восстановлению роста волос.



