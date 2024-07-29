



На Землю обрушилась магнитная буря мощностью в 7 баллов

В понедельник, 29 июля, Земля столкнулась с мощнейшей магнитной бурей, которая ожидается до семи баллов. В течение трех дней, согласно по прогнозам Meteoagent, буря будет колебаться между уровнями пяти, шести и семи баллов, что может отразиться на здоровье людей и работе электроники.



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Магнитная буря может вызвать следующие симптомы:

Подавленное настроение и раздражительность

Изменения артериального давления

Нарушения сна

Боль в суставах

Апатия и тревога

Головные боли и головокружение

Обострение хронических заболеваний

Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь рекомендуется: