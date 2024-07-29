На Землю обрушилась магнитная буря мощностью в 7 баллов
В понедельник, 29 июля, Земля столкнулась с мощнейшей магнитной бурей, которая ожидается до семи баллов. В течение трех дней, согласно по прогнозам Meteoagent, буря будет колебаться между уровнями пяти, шести и семи баллов, что может отразиться на здоровье людей и работе электроники.
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Магнитная буря может вызвать следующие симптомы:
- Подавленное настроение и раздражительность
- Изменения артериального давления
- Нарушения сна
- Боль в суставах
- Апатия и тревога
- Головные боли и головокружение
- Обострение хронических заболеваний
Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь рекомендуется:
- Правильное питание и физическая активность
- Достаточный отдых и сон
- Увлажнение организма с помощью воды и травяных чаев
- Избегание алкоголя и жирной пищи
- Употребление зелени и сезонных овощей
- Снижение стресса и тревожных ситуаций
- Контрастный душ перед сном
- Проверка аптечки на наличие необходимых лекарств