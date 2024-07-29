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На Землю обрушилась магнитная буря мощностью в 7 баллов | Фото: pixabay.com
29.07.2024 12:18 Mignews

На Землю обрушилась магнитная буря мощностью в 7 баллов

В понедельник, 29 июля, Земля столкнулась с мощнейшей магнитной бурей, которая ожидается до семи баллов. В течение трех дней, согласно по прогнозам Meteoagent, буря будет колебаться между уровнями пяти, шести и семи баллов, что может отразиться на здоровье людей и работе электроники.

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Магнитная буря может вызвать следующие симптомы:

  • Подавленное настроение и раздражительность
  • Изменения артериального давления
  • Нарушения сна
  • Боль в суставах
  • Апатия и тревога
  • Головные боли и головокружение
  • Обострение хронических заболеваний

Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь рекомендуется:

  • Правильное питание и физическая активность
  • Достаточный отдых и сон
  • Увлажнение организма с помощью воды и травяных чаев
  • Избегание алкоголя и жирной пищи
  • Употребление зелени и сезонных овощей
  • Снижение стресса и тревожных ситуаций
  • Контрастный душ перед сном
  • Проверка аптечки на наличие необходимых лекарств

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