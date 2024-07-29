



США и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Германии и Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.



Соответствующее предупреждение было сделано на фоне ожиданий удара Израиля в ответ на смертоносную атаку "Хезболлы" на Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 человек, большинство из которых - дети и подростки.



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В немецком МИДе предупредили, что воздушное сообщение между Германией и Ливаном может быть прекращено. В связи с этим немцам настоятельно рекомендовали покинуть страну.



"Нельзя исключать дальнейшего обострения ситуации и расширения конфликта. Это касается, в частности, южных районов Ливана, включая южные городские районы Бейрута, и долины Бекаа. Дальнейшая эскалация может также привести к полной остановке воздушного сообщения из аэропорта Рафика Харири. Покинуть Ливан по воздуху тогда будет уже невозможно", - предупредили в ведомстве.



Также граждан Германии предостерегли от поездок в Израиль и Палестинскую автономию. Аналогичное предупреждение было сделано для американцев.