



Хаос во Франции продолжается: терминал Евроаэропорта эвакуирован

Терминал Евроаэропорта эвакуирован и закрыт по соображениям безопасности.



Об этом сообщает пресс-служба хаба, расположенного у границы Франции и Швейцарии.



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"В настоящее время он закрыт. Полеты временно приостановлены. Пассажирам предлагается связаться со своей авиакомпанией для получения информации о своем рейсе", - сказано в сообщении.



Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.



Ранее на железной дороге во Франции было совершено несколько поджогов, из-за чего наблюдаются проблемы с курсированием поездов. Рейсы также отменяются или задерживаются из Германии и Британии.