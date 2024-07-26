Новости » Путешествия
Хаос во Франции продолжается: терминал Евроаэропорта эвакуирован
26.07.2024 13:10 Алина Груднева

Хаос во Франции продолжается: терминал Евроаэропорта эвакуирован

Терминал Евроаэропорта эвакуирован и закрыт по соображениям безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба хаба, расположенного у границы Франции и Швейцарии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В настоящее время он закрыт. Полеты временно приостановлены. Пассажирам предлагается связаться со своей авиакомпанией для получения информации о своем рейсе", - сказано в сообщении.

Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

Ранее на железной дороге во Франции было совершено несколько поджогов, из-за чего наблюдаются проблемы с курсированием поездов. Рейсы также отменяются или задерживаются из Германии и Британии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы