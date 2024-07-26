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Саботаж на ж/д затронул движение поездов между Лондоном и Парижем
26.07.2024 12:22 Алина Груднева

Саботаж на ж/д затронул движение поездов между Лондоном и Парижем

На фоне саботажа на железной дороге во Франции в день открытия Олимпийских Игр нарушено железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем.

Некоторые поезда были отменены.

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Часть рейсов перенаправлена со скоростной ветки на классическую, из-за чего время пути увеличено на полтора часа.

"Евростар" посоветовал населению по возможности отказаться от путешествий после того, как движение поездов между Лондоном и Парижем было приостановлено.

Как сообщалось ранее, также прервано сообщение между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Ожидается, что перебои в курсировании поездов затронут около 800 тысяч человек. Во Франции поджоги на ряде железнодорожных объектов назвали саботажем и диверсией.

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