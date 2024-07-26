



Не только Британия: проблемы с движением поездов из Германии во Францию

На фоне саботажа на железной дороге наблюдаются перебои в движении поездов между Германией и Францией.



Об этом сообщает национальная железнодорожная компания Германии "Deutsche Bahn".



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"Из-за ущерба, причиненного вандализмом, могут быть отмены и задержаны междугородние рейсы Deutsche Bahn между Францией и Германией", — предупредила компания.



Как сообщалось ранее, аналогичная ситуация после поджогов на ряде железнодорожных объектах во Франции наблюдается с движением поездов между Лондоном и Парижем.