



Теракт 11 сентября: представлены ранее неизвестные кадры

Спустя 23 года после теракта 11 сентября в США, в сети появились новые, ранее неизвестные кадры обрушения Всемирного торгового центра.



Этот момент заснял на Sony VX2000 японцем Кей Сугимото.



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Недавно он опубликовал этот момент в своем YouTube-канале. Сугимото в момент теракта в 2001 году находился недалеко от Всемирного торгового центра, что позволило ему показать этот ужасающий момент с нового ракурса.



"Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", — указал фотограф в описании.