В США арестован лидер наркокартеля Синалоа
В техасском Эль-Пасо арестован сооснователь и лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" Исмаэль "Эль Майо" Самбада.
По данным АР, об этом сообщил генеральный прокурор США.
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Вместе с ним властям сдался еще один ключевой член смертоносного наркокартеля - Хоакин Гусман Лопес. Их обвиняют в масштабной контрабанде наркотиков и насилии.
Они прибыли в США на частном самолете и сдались властям. Американское правительство предлагало до 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы привести к задержанию лидера наркокортеля, который десятилетями оставался в тени и скрывался от властей.
"Самбада и Гусман Лопес занимались незаконным оборотом десятков тысяч фунтов наркотиков в Соединенные Штаты, а также связанным с этим насилием", - сообщил директор ФБР Кристофер Рэй.
Defendámosla— Carlos (@carlosyanez451) July 26, 2024
Mugre gobierno espero hable pronto el mayo sambada y adiós wey pic.twitter.com/JarybI7tCY