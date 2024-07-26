



В США арестован лидер наркокартеля Синалоа

В техасском Эль-Пасо арестован сооснователь и лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" Исмаэль "Эль Майо" Самбада.



По данным АР, об этом сообщил генеральный прокурор США.



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Вместе с ним властям сдался еще один ключевой член смертоносного наркокартеля - Хоакин Гусман Лопес. Их обвиняют в масштабной контрабанде наркотиков и насилии.



Они прибыли в США на частном самолете и сдались властям. Американское правительство предлагало до 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы привести к задержанию лидера наркокортеля, который десятилетями оставался в тени и скрывался от властей.



"Самбада и Гусман Лопес занимались незаконным оборотом десятков тысяч фунтов наркотиков в Соединенные Штаты, а также связанным с этим насилием", - сообщил директор ФБР Кристофер Рэй.