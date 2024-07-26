



В Париже задержан россиянин за попытку сорвать открытие Олимпиады

В Париже задержали гражданина России по подозрению в попытке сорвать открытие Олимпийских игр.



По данным BILD, задержан 40-летний Кирилл Грязнов.



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По версии следствия, по заданию ФСБ он собирался сорвать открытие Олимпиады. В ходе обысков в его квартире нашли удостоверение ФСБ. Уточняется, что мужчина, напившись, раскрыл себя в мае на курорте Свети-Влас, размахивая этим документом.



Известно, что Грязнов учился на юриста в Москве. В Париже после окончания магистратуры он учился на шеф-повара. Он вел кулинарный блог в Instagram. Россиянину может грозить до 30 лет тюрьмы.