Диверсия на железной дороге во Франции: новые подробности
Вандалы подожгли несколько объектов на железнодорожных линиях, соединяющих Париж с западной и северной частью Франции.
В результате поджога причинен значительный ущерб.
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Это случилось за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Диверсия вызвала перебои в движении на некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны.
"Это скоординированный саботаж. Это просто отвратительно. Пытаться навредить Олимпийским играм - это пытаться навредить Франции", - сказал министр спорта страны.
По словам главы национального ж/д оператора, перебои в движении поездов во Франции в день открытия Олимпиады затронут около 800 тысяч пассажиров.