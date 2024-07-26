



Диверсия на железной дороге во Франции: новые подробности

Вандалы подожгли несколько объектов на железнодорожных линиях, соединяющих Париж с западной и северной частью Франции.



В результате поджога причинен значительный ущерб.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это случилось за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Диверсия вызвала перебои в движении на некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны.



"Это скоординированный саботаж. Это просто отвратительно. Пытаться навредить Олимпийским играм - это пытаться навредить Франции", - сказал министр спорта страны.



По словам главы национального ж/д оператора, перебои в движении поездов во Франции в день открытия Олимпиады затронут около 800 тысяч пассажиров.