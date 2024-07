В Болгарии на фабрике пиротехники прогремели взрывы: есть погибший

В Болгарии на складе фабрики пиротехники вспыхнул пожар и прогремели взрывы.



По данным Болгарского телеграфного агентства, это случилось в районе населенного пункта Елин Пелин.



Пожар вспыхнул около 18:30 по местному времени, 25 июля. Взрывы продолжаются до сих пор.



В районе населенного пункта была объявлена эвакуация населения. Повреждены здания. По словам министра внутренних дел Калина Стоянова, один из двух тяжело раненых скончался в больнице. О судьбе еще двух работниках пока ничего неизвестно.



"К сожалению, есть один погибший, это 49-летний мужчина, который был госпитализирован с ожогами 35% тела и тяжелым отравлением продуктами горения, минувшей ночью он скончался. Врачи борются за жизнь 21-летней девушки, получившей ожоги 85% тела. Есть информация о том, что на территории складов находятся еще два человека. Пожар продолжается. Спасатели начнут работу в его очаге не ранее чем через 24 часа после последнего взрыва", - сообщил министр.

Three warehouses containing pyrotechnics exploded in the suburb of Elin Pelin, about 30 kilometers from Sofia, Bulgaria. The blast, equivalent to two tons of TNT, occurred several hours ago. Although the warehouses are in a remote area, a partial state of emergency has been… pic.twitter.com/NC3VyKMG1Y