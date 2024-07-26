



В Болгарии на фабрике пиротехники прогремели взрывы: есть погибший

В Болгарии на складе фабрики пиротехники вспыхнул пожар и прогремели взрывы.



По данным Болгарского телеграфного агентства, это случилось в районе населенного пункта Елин Пелин.



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Пожар вспыхнул около 18:30 по местному времени, 25 июля. Взрывы продолжаются до сих пор.



В районе населенного пункта была объявлена эвакуация населения. Повреждены здания. По словам министра внутренних дел Калина Стоянова, один из двух тяжело раненых скончался в больнице. О судьбе еще двух работниках пока ничего неизвестно.



"К сожалению, есть один погибший, это 49-летний мужчина, который был госпитализирован с ожогами 35% тела и тяжелым отравлением продуктами горения, минувшей ночью он скончался. Врачи борются за жизнь 21-летней девушки, получившей ожоги 85% тела. Есть информация о том, что на территории складов находятся еще два человека. Пожар продолжается. Спасатели начнут работу в его очаге не ранее чем через 24 часа после последнего взрыва", - сообщил министр.