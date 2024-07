Торнадо не сразу прервал футбольный матч в Бразилии

Огромный воздушный вихрь не сразу прервал любительский матч в Рибейрао-дас-Невеш, городке недалеко от Белу-Оризонти.



Когда торнадо появился на поле, игроки продолжали играть.



Только спустя несколько секунд игра была прервана и все разбежались.



Football in Brazil cannot be interrupted even by a tornado

🇧🇷 A huge air vortex interrupted an amateur match in Ribeirao das Neves, a town near Belo Horizonte, in Basel, and everyone present was shocked. pic.twitter.com/y9ift5sLYc