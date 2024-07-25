



США: 10 миллионов тем, кто поможет поймать северокорейского хакера

Соединенные Штаты объявили, что предложат вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к поимке Рима Чон Хёка, гражданина Северной Кореи, обвиняемого во взломе компьютерных систем американских больниц, установке программ-вымогателей и вымогательстве денег.



Чон Хёк связан "со злонамеренной кибергруппировкой под названием Andriel". Так считает Госдепартамент США.



По данным госдепа, "программы-вымогатели нарушили работу служб здравоохранения и через них финансировали действия против правительственных чиновников США и против американских оборонных подрядчиков".