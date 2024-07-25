



Поп-звезды и голливудские знаменитости активно поддерживают Харрис

Когда 21 июля появились новости о том, что Байден отказался от участия и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис, множество голливудских знаменитостей, от актеров Роберта Де Ниро до Джейми Ли Кертис, немедленно поддержали это.



Кертис, звезда классических фильмов ужасов, таких как "Хэллоуин", вскоре после объявления зашла в Instagram, чтобы искренне поддержать Харрис.



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"Она является яростным защитником прав женщин и людей разного цвета кожи, и ее послание — это НАДЕЖДА и ЕДИНСТВО для Америки во время великого национального раскола", — написала Кертис в посте, который в понедельник утром собрал почти 250 000 лайков.



На следующий день после того, как Байден поддержал Харрис, сотрудники предвыборного штаба в Делавэре впервые приветствовали ее под хит Бейонсе Freedom с участием рэпера Кендрика Ламара.



Как сообщает CNN, поп-икона поспешила дать команде Харрис разрешение на использование песни на протяжении всей президентской кампании, хотя Бейонсе еще официально не поддержала вероятного кандидата от Демократической партии.



Но поддержка знаменитостей, возможно, оказала наибольшее влияние, когда британская певица Charli XCX произнесла на X, что Kamala IS brat — отсылка к альбому певицы Brat, занявшему первое место в чартах. С тех пор публикацию просмотрели более 50 миллионов человек.



Установление связи между Харрис и дерзким брендом поп-музыки Charli XCX должно вызвать отклик у поколения, которое может склонить выборы в пользу Харрис.



Команда кандидата в президенты поспешила изменить профиль X на салатовый, цвет пластинки Brat, и использовать тот же шрифт для написания "штаб-квартира Камалы".



Музыка Charli XCX присутствует среди бесконечных мемов TikTok и социальных сетей, прославляющих танцующую и смеющуюся Харрис, тему, которая дополняет ее растущую близость к молодым избирателям.



Элизабет Вагмайстер, корреспондент CNN в сфере развлечений, написала на X, что внезапная поддержка Харрис знаменитостями была беспрецедентной в этом избирательном цикле.



"За последние три часа Голливуд активизировал вокруг Камалы Харрис больше, чем за весь избирательный цикл Байдена", — написала она в воскресенье вечером.



Де Ниро заявил в своем заявлении, что крайне важно, чтобы Байден вышел из гонки, "потому что нет ничего более важного для нашей страны, чем победа над Дональдом Трампом".



"С уважением, восхищением и любовью благодарю вас, господин президент!" добавил оскароносный актер.



Голливудские звезды, такие как Барбра Стрейзанд, также быстро отреагировали на эту новость: певица прокомментировала в X о "значительных достижениях Байдена за его четырехлетний срок", добавив, что американцы должны быть "благодарны за то, что он поддерживает нашу демократию".



Карди Би говорит, что Байдену следовало "передать эстафету" раньше.



"Ахахахаха, давайте гооооо, я же говорила вам, что Камала должна была стать кандидатом на выборах 2024 года", — написала Карди Би на X, отметив, что за несколько недель до этого она выбрала Харриса в качестве замены Байдену.



"Это было очень эгоистично со стороны Байдена и всей Демократической партии", — заявила певица в видеоролике о своем желании, чтобы Харрис получила номинацию с самого начала кампании по переизбранию.



"Я считаю, что им следовало передать эстафету Камале", — добавила Карди Би. "Это был идеальный момент для нее. Это было бы ее идеальное время, чтобы сиять".



Остаются большие надежды на то, что самая яркая звезда поп-музыки Тейлор Свифт выступит и поддержит Харриса, пообещав поддержать кандидатуру Байдена и Харрис от Демократической партии во время выборов 2020 года.



Аккаунты в социальных сетях, такие как Swifties for Harris, появились всего через несколько часов после объявления о том, что вице-президент, скорее всего, возглавит демократов. Неофициальная фан-страница Свифт на X направлена ​​на то, чтобы "мобилизовать поклонников Тейлор Свифт, чтобы помочь кандидату от Демократической партии быть избранным в бюллетенях!"



Барак Обама, который наиболее известен своей работой на Netflix и подкастером с момента окончания его президентства в 2017 году, похвалил своего бывшего вице-президента за то, что он выбыл из гонки.



"Джо Байден был одним из самых влиятельных президентов Америки, а также дорогим другом и партнером для меня", — написал он на X. "Сегодня нам также напомнили снова, что он патриот высочайшего уровня".



Но Обама до сих пор не поддержал Харрис, в отличие от многих ведущих законодателей-демократов, а также множества поп-звезд и голливудских знаменитостей.



Тем временем поддерживающие Трампа знаменитости, такие как актер и комик Рассел Брэнд, в социальных сетях утверждали, что Харрис не была эффективным оратором, а также комментировали ее смех. Республиканцы начали называть потенциального кандидата "хихикающей Камалой".



Однако еще неизвестно, кто будет смеяться последним, когда 5 ноября пройдут президентские выборы в США.



