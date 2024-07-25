



Нэнси Пелоси: речь Нетаниягу - худшее выступление иностранного лидера в истории

Нэнси Пелоси считает, что речь Биньямина Нетаниягу была “безусловно худшим выступлением” любого иностранного высокопоставленного лица перед Конгрессом.



Бывший спикер Палаты представителей осудила выступление израильского премьер-министра, будучи в числе более чем двух десятков демократов, отказавшихся от участия в мероприятии.



“Выступление Биньямина Нетаниягу в Палате представителей сегодня было, безусловно, худшим из всех иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных и удостоенных чести выступать в Конгрессе США”, - написала Пелоси в социальных сетях. “Многие из нас, кто любит Израиль, провели сегодня время, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали в результате террористической атаки ХАМАСа и похищений 7 октября”.



“Эти семьи просят о заключении соглашения о прекращении огня, которое вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели”.