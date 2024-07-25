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Усик сыграет за "Полесье" в еврокубках?
25.07.2024 14:20 MIGnews.com

Усик сыграет за "Полесье" в еврокубках?

Футбольный клуб "Полесье" (Житомир) заинтриговал роликом с чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

В ролике Александр, который давно активно сотрудничает с "Полесье" и даже подписал с ним профессиональный контракт, получает посылку с футболкой со своим именем.

Он ее одевает и говорит: "К бою готов", а на титрах указана дата – 01.08.24. Именно в этот день "Полесье" проведет ответный матч Лиги Конференций со словенской "Олимпией".
 



Еще более интересно, что потом вышел ролик, в котором Александр разговаривает с тренером "Полесья" и говорит, что "готов присоединиться к стае". "Сила в стае" – девиз футбольного клуба. И опять же, указана дата – 01.08.24.
 

Очевидно, что это скорее рекламный и имиджевый трюк. Ведь не было информации, что Александр заявлен за "Полесье" для участия в еврокубках.
 

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