



Кольцо вокруг Шольца сжимается

Мы уже писали о том, что однопартийцы действующего канцлера Герамнии Олафа Шольца на 66% уверены в том, что если Шольц снова пойдет на выборы - партии не победить. Журналист BILD Флориан Кайн напоминает, что 66-летний Олаф Шольц хочет переизбраться канцлером Германии после федеральных выборов осенью 2025 года. При этом журналист проводит параллель с американским политикумом. У Джо Байдена катастрофически низкий рейтинг даже среди однопартийцев. Лишь треть избирателей СДПГ хотели бы вновь видеть его главой правительства. А саму партию канцлера поддерживают лишь 15% немцев. Социал-демократы могут заставить Шольца уйти и заменить его более популярной фигурой, считает Кайн. Например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Сам Писториус всячески отрицает свои притязания на пост канцлера. А скандал вокруг финансовых историй брата Шольца только добавил масла в огонь.



“Конечно, может дойти до того, что влиятельные силы в СДПГ окажут давление на Олафа Шольца, чтобы тот больше не баллотировался. Но даже если бы у нас произошло то же, что в США, все равно это была бы совсем другая политическая ситуация. Мы говорим о совершенно иной должности: канцлер не обладает властью президента, и у нас в Германии нет двухпартийной системы. Более того, уровень экономической, политической и культурной поляризации в США гораздо серьезнее”, — сказал СМИ профессор политологии Михаэль Косс из Университета Лейфана в Люнебурге.



