Новости » Арабо-израильский конфликт
Кац о хуситах: Мы готовы атаковать снова
25.07.2024 16:32 MIGnews.com

Кац о хуситах: Мы готовы атаковать снова

Министр иностранных дел Исраэль Кац упомянул атаку Израиля на порт Ходейда в Йемене в субботу. Кац заявил в интервью Bloomberg, что "Государство Израиль готово снова нанести удар по хуситам, хотя оно предпочло бы, чтобы все же коалиция десяти стран во главе с Соединенными Штатами вела войну против них".

По его словам, "Государство Израиль имеет длинный список потенциальных целей для атак повстанцев".

Кац также отметил, что прекращение огня в Газе не изменит позицию Израиля в отношении войны против Хезболлы: "Мы не примем формулу "тишина в обмен на тишину".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы