



Кац о хуситах: Мы готовы атаковать снова

Министр иностранных дел Исраэль Кац упомянул атаку Израиля на порт Ходейда в Йемене в субботу. Кац заявил в интервью Bloomberg, что "Государство Израиль готово снова нанести удар по хуситам, хотя оно предпочло бы, чтобы все же коалиция десяти стран во главе с Соединенными Штатами вела войну против них".



По его словам, "Государство Израиль имеет длинный список потенциальных целей для атак повстанцев".



Кац также отметил, что прекращение огня в Газе не изменит позицию Израиля в отношении войны против Хезболлы: "Мы не примем формулу "тишина в обмен на тишину".



