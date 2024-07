Предполагаемая палестинская угроза Олимпиаде — фейк

Источники в службах безопасности и эксперты утверждают, что широко распространенное в социальных сетях видео, на котором якобы палестинец угрожает Франции во время Олимпийских игр в Париже, является подделкой и может иметь российское происхождение.



Видео с угрозой террористической атаки появилось в то время, когда Франция готовится провести торжественную церемонию открытия на реке Сене в пятницу, а некоторые спортивные мероприятия уже начались со среды.



На видео, размещенном в социальных сетях, включая X и Telegram, изображен мужчина с закрытым куфией лицом, из-под которого видны только глаза.

An anonymously released Israeli propaganda video has circulated online, claiming to be a threat from Palestinians against the Paris 2024 Olympic Games.



The video features a man wearing the Palestinian Kuffiyeh, speaking in a poorly imitated accent that does not resemble that of… pic.twitter.com/7KnceHrIqh