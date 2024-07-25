



Кулеба: Снимите акцент с Тайваня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу “1+1”, комментируя свою поездку в Китай, коснулся вопроса Тайваня.



После отбытия украинского дипломата из Пекина на сайте МИД Китая министр Ван И разместил пространный отчет о визите украинского министра, в котором в частности подчеркнул, что Украина стоит на позиции целостности Китая в вопросе Тайваня.



Отвечая на вопрос журналиста, Кулеба призвал “не акцентировать тему Тайваня, поскольку "никто не ставит под сомнение суверенитет Китая над Тайванем".



