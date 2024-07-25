



Оззи Осборн снялся в промо-ролике британской "Астон Виллы"

"Астон Вилла", из Бирмингема, выпустила промо-видео к первому с 1983 года участию клуба в Лиге Чемпионов.



В ролике поучаствовали Оззи Осборн, бас-гитарист Black Sabbath Гизер Батлер и легенда клуба Габриэль Агбонлахор.



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В этом ролике была представлена форма, посвященная 150-летию со дня основания клуба.



Родившийся в Бирмингеме Осборн, является давним поклонником "Астон Виллы". Басист Black Sabbath Гизер Батлер и гитарист Тони Айомми – также заядлые фанаты "Виллы" и частенько наведываются на домашние игры команды.



Когда Black Sabbath вносили в зал славы рок-н-ролла, речь Батлера началась со слов Up the Villa — знаменитого лозунга клуба. В ответ болельщики команды предложили использовать вступление культовой песни группы Paranoid в качестве аккомпанемента под выход футболистов на поле. Инициатива не была поддержана, что, однако, не умерило пыл звёзд рок-н-ролла, и по сей день страстно переживающих за родной клуб.



