



Олимпийские игры: Сальма Хайек пронесла факел в Париже

Звезда Голливуда Сальма Хайек пронесла факел от пригорода Ивелина до Версальского дворца с другими знаменитостями перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.



По данным издания Hello, на эстафете актриса была одета в спортивный костюм, надпись на котором гласила: "Париж 2024".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости





"Готовимся к участию в эстафете олимпийского огня в Париже! Чувствуем волнение и единение, которое приносят Олимпийские игры. Следите за новыми фотографиями с факелом завтра", - подписала она под фото в Instagram.



