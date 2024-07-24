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Олимпийские игры: Сальма Хайек пронесла факел в Париже
24.07.2024 18:34 Алина Груднева

Олимпийские игры: Сальма Хайек пронесла факел в Париже

Звезда Голливуда Сальма Хайек пронесла факел от пригорода Ивелина до Версальского дворца с другими знаменитостями перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.

По данным издания Hello,  на эстафете актриса была одета в спортивный костюм, надпись на котором гласила: "Париж 2024".

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"Готовимся к участию в эстафете олимпийского огня в Париже! Чувствуем волнение и единение, которое приносят Олимпийские игры. Следите за новыми фотографиями с факелом завтра", - подписала она под фото в Instagram.
 
 

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