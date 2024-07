Протесты возле Капитолия перед выступлением Нетаниягу: начались задержания

На акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и войны в Газе возле Капитолия уже начались задержания.



Это произошло незадолго перед выступлением главы израильского правительства.



Меры безопасности в районе Капитолийского холма были значительно усилены. Нескольких человек уже задержали. Остальные кричали правоохранителям, чтобы задержанных отпустили.



На Пенсильвания-авеню собрались более тысячи человек. Демонстранты обвиняют Нетаниягу в военных преступлениях. Некоторые призывают к интифаде.



"Биби, мы не закончили! Интифада только началась", - скандируют демонстранты, используя прозвище Нетаниягу.

BREAKING: Pro-Palestine protesters are blocking Pennsylvania Avenue this morning outside the Capitol ahead of Netanyahu’s address to Congress demanding an end to US funding for genocide 🇵🇸 pic.twitter.com/ez52W9CCzd