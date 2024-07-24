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Протесты возле Капитолия перед выступлением Нетаниягу: начались задержания
24.07.2024 19:53 Алина Груднева

Протесты возле Капитолия перед выступлением Нетаниягу: начались задержания

На акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и войны в Газе возле Капитолия уже начались задержания.

Это произошло незадолго перед выступлением главы израильского правительства.

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Меры безопасности в районе Капитолийского холма были значительно усилены. Нескольких человек уже задержали. Остальные кричали правоохранителям, чтобы задержанных отпустили.

На Пенсильвания-авеню собрались более тысячи человек. Демонстранты обвиняют Нетаниягу в военных преступлениях. Некоторые призывают к интифаде.

"Биби, мы не закончили! Интифада только началась", - скандируют демонстранты, используя прозвище Нетаниягу.

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