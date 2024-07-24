



Нетаниягу: чем быстрее будет помощь, тем быстрее все закончится



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая перед Конгрессом, попросил об оказании военной помощи.



Он поблагодарил США за предоставление вооружений, но обратил внимание на то, что война продолжается.



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"Я ценю американскую помощь, но это исключительный момент. Американские вооружения имеют решающее значение. Окажите нам помощь, и мы закончим все это. Чем быстрее будет помощь, тем быстрее война закончится", - призвал он, намекнув на задержку из-за операции в Рафиахе предоставления тяжелых бомб.