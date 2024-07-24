



Нетаниягу: Иран - корень зла

Мировое сообщество должно выступить единым фронтом против Ирана, который несет угрозу не только для Израиля.



Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая перед Конгрессом.



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Он напомнил, что за антиизраильскими протестами по всему миру стоит Иран, который пытается навязать миру радикальный ислам. По словам Нетаниягу, Иран понимает, что для того, чтобы по-настоящему бросить вызов Америке, нужно сначала Ближний Восток.



"Израиль — всего лишь инструмент. Главная война, настоящая война — с Америкой. Когда Израиль борется с ХАМАСомо, мы боремся с Ираном. Когда Израиль борется с Хезболлой, мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с хуситами, мы боремся с Ираном", - сказал он.



Он также напомнил об угрозе ядерного оружия, которым может овладеть Иран. По словам Нетаниягу, своей борьбой против этого Израиль пытается защитить весь мир.



"Враги Израиля — это враги Америки. Наша победа будет вашей победой . Израиль сделает все возможное, чтобы восстановить безопасность на своей северной границе. Я знаю, что Америка нас поддержит", — добавил он.