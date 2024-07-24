



Выступление Нетаниягу перед Конгрессом: основные тезисы

Вечером, 24 июля, состоялось уже четвертое выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед двумя палатами американского Конгресса.



Главу израильского правительства встречали долгими овациями, а его выступление транслировали не только все центральные телеканалы в США, но и во многих странах мира.



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Вместе с Нетаниягу в зале находились семьи заложников, удерживаемых ХАМАСом, Ноа Аргамани, которую недавно освободили из плена террористов, а также бойцы ЦАХАЛа и супруга Сара.



Далее предлагаем читателям ознакомиться с ключевыми тезисами выступления Нетаниягу перед Конгрессом.



1.Борьба цивилизации с варварством



Нетаниягу вновь напомнил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе после резни 7 октября является борьбой цивилизации с варварством. Он напомнил, что террористы сжигали заживо младенцев, убивали и обезглавливали детей на глазах родителей, а родителей на глазах у детей. В связи с этим Нетаниягу сказал, что необходимо объединиться, чтобы одержать победу над варварством.



2.Работа над освобождением похищенных продолжается



Нетаниягу поблагодарил президента США Джо Байдена за оказываемую помощь и поддержку. По его словам, без перерывов продолжается совместная работа над тем, чтобы вернуть заложников, находящихся в руках у ХАМАСа, домой. Говоря об этом он представил Ноа Аргамани, которую недавно в ходе очень сложной операции ЦАХАЛа, удалось освободить из плена террористов. Нетаниягу пообещал, что все заложники будут возвращены домой.



3.Антисемитизм - древнее зло



Нетаниягу напомнил, что во всем мире наблюдается всплеск антисемитизма, который является древнейшей формой ненависти в мире. Он призвал мир бороться с этим.



4.Антиизраильские протестующие - позор



Нетаниягу напомнил, что за антиизраильскими протестами стоит Иран. Он обвинил демонстрантов в том, что те поддерживают детоубийц и стали "полезными идиотами для Ирана".



5.Израилю нужна помощь



Нетаниягу намекнул на задержку поставок тяжелых бомб, заявив, что, чем быстрее Израиль получит оружие, тем быстрее эта война завершится.



6.Об обвинениях и действиях МУС



Нетаниягу заявил, что Израиль постоянно сталкивается с наветами и клеветой. Он прокомментировал обвинения в том, что это из-за Израиля жители Газы столкнулись с голодом. По его словам, гумпомощь отбирают именно террористы ХАМАСа. Также он заявил, что МУС в Гааге пытается связать Израилю руки, а если у государства они будут связаны, то следующими на очереди будут США.



7.Планы на "послезавтра"



"Мы не собираемся заселять Газу, но в ближайшем будущем нам придется продолжать контролировать ее с точки зрения безопасности. Это придется делать даже на следующий день. Это нужно для того, чтобы ХАМАС не возродился", - сказал он.



8.Альянс Авраама



Нетаниягу считает, что необходимо создать специальный альянс для борьбы с Ираном. Он напомнил, что главная война Тегерана - война против США, а Ближний Восток для него - лишь инструмент.



"Я думаю, нам следует назвать это Альянсом Авраама", — сказал он, изложив свое видение регионального антииранского альянса.

