



Байден впервые показался на публике после выхода из гонки

Президент США Джо Байден во вторник впервые за шесть дней после объявления о выходе из гонки появился на публике, покинув изоляцию в Делавэре и вернувшись в Белый дом .



Байден вышел из своего внедорожника в маске, повернулся к прессе и сказал, что с ним “все хорошо”, а затем медленно направился к лестнице президентского самолета, чтобы впервые после окончания своего участия в предвыборной гонке году вернуться в Вашингтон.



“Смотрите и слушайте. Почему бы вам не подождать и не послушать, что я скажу”, — сказал он, когда его спросили, каким будет его послание во время выступления в среду вечером.



Но когда его спросили, почему он выбыл из президентской гонки, Байден просто рассмеялся и ушел. Он надел свои солнцезащитные очки-авиаторы и сел в самолет.



Перед тем, как Байден появился на публике, его врач объявил, что президент выздоровел от COVID .



“Симптомы президента исчезли. В течение всей инфекции у него ни разу не было лихорадки, а его жизненные показатели оставались в норме, включая пульсоксиметрию. Его легкие оставались чистыми. Экспресс-тест на антиген BINAX дал отрицательный результат”, — сказал доктор Кевин О'Коннор.



Предполагается, что в среду вечером Байден обратится к нации из Овального кабинета и расскажет о своем решении выйти из президентской гонки.



“Завтра вечером в 20:00 по восточному времени я обращусь к нации из Овального кабинета о том, что нас ждет впереди и как я завершу работу ради американского народа”, — написал Байден в X.



В четверг президент встретится в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.





