



Одноклассники "стрелка" уверяют, что он по жизни был неадекватным

Бывший одноклассник Томаса Крукса Винсент Таормина рассказал, что 20-летний парень испытывал сильное презрение к политикам.



Таормина рассказал Daily Mail что однажды, когда они учились в школе, Томас угрожал устроить перестрелку в учебном заведении. Однако никто его тогда всерьез не воспринял.



"У нас на школьном сайте был такой анонимный блог, где каждый мог что-то написать или сообщить о ком-то или о чем-то. Так вот Томас однажды написал "не приходите завтра в школу", и далее шел текст, из которого следовало, что он заложил бомбу в туалетах столовой. Естественно, на следующий день половина учеников в школу не пришло. И я тоже. Но и тогда это никто не воспринял всерьез. Мы все переписывались, и довольно быстро стало понятно, что это Томас и его друзья написали эти угрозы".

