



Главком ВСУ – об F-16, планах по Крыму и конституционном долге беженцев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал большое интервью The Guardian, в котором рассказал о пределах возможностей F-16, напомнил украинцам за границей о конституционном долге, а также пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть границы 1991 года.



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Итак, Александр Сырский утверждает, что истребители американского производства F-16, которые вскоре поступят в распоряжение Вооруженных Сил Украины, значительно усилят противовоздушную оборону страны и помогут более эффективно бороться с российскими крылатыми ракетами и поражать наземные цели. Однако, по словам главнокомандующего ВСУ, эти самолеты будут ограничены в своих действиях.



"Истребители F-16 будут оставаться на дистанции не менее 40 км от линии фронта из-за высокого риска их уничтожения", – отметил Сырский в интервью The Guardian. Он подчеркнул, что хотя эти самолеты значительно усилят возможности украинских войск, они не смогут полностью изменить текущую ситуацию на фронте из-за ограничений в боевом радиусе.



На фоне приближающегося поступления истребителей, Киев также работает над стратегическим планом возвращения Крыма, который остается секретом.



"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на страдающих оккупированных территориях", – добавил Сырский.



Подчеркнул глава ВСУ и важность мобилизации для создания новых резервов и бригад, необходимых для противодействия наращиванию российских сухопутных войск.



"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", – заявил главком и призывал украинцев, живущих за границей, активно поддерживать усилия на фронте.



"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", – заключил Сырский.