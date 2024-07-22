



У ГУР есть дроны, не чувствительные к средствам РЭБ

“Новейшим оружием” возмездия называет украинская разведка свои дроны, которые остаются нечувствительными к средствам РЭБ.



Подразделение ударных дронов "Эхо Group" ГУР МО продемонстрировало, как отвечает России на атаки по мирному населению Украины.



"Нашим преимуществом остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность, что позволяет достигать критически важных военных объектов российского агрессора", - говорится в комментарии к видео.



Именно эти дроны уничтожили российский Су-57.



