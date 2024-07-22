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У ГУР есть дроны, не чувствительные к средствам РЭБ
22.07.2024 19:33 MIGnews.com

У ГУР есть дроны, не чувствительные к средствам РЭБ

“Новейшим оружием” возмездия называет украинская разведка свои дроны, которые остаются нечувствительными к средствам РЭБ.

Подразделение ударных дронов "Эхо Group" ГУР МО продемонстрировало, как отвечает России на атаки по мирному населению Украины.

"Нашим преимуществом остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность, что позволяет достигать критически важных военных объектов российского агрессора", - говорится в комментарии к видео.

Именно эти дроны уничтожили российский Су-57.

 

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