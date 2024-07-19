



Генерал НАТО Каволи похвалил украинских военных

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что ход войны стало все сложнее предугадывать.



Украинцы пока имеют "замечательную стратегию" ведения войны.



"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем вынести из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас", — сказал генерал.



По мнению Каволи, ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности, от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей". Также генерал добавил, что мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.



"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия будет восстанавливать свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы — противник, а также очень-очень разъяренная", — сказал генерал.