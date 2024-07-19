



Ирану понадобится 2-3 недели, чтобы накопить материал и создать ядерную бомбу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал понять, что он не испытывает оптимизма относительно шансов на проведение реформ в Иране. Несмотря на то, что избранный кандидат считается "умеренным", верховный лидер (очевидно речь о Хаменеи) по-прежнему остается тем, кто "командует всем".



"Когда пришла эта администрация, мы попытались снова заняться ядерной дипломатией с Ираном, потому что если бы удалось хотя бы убрать одну проблему, а именно потенциальное наличие у Ирана ядерного оружия, это было бы по сути хорошо", — говорит он, резко критикуя администрацию Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.



"Вместо того чтобы ждать по крайней мере год до создания мощностей по производству расщепляющегося материала для ядерного оружия, теперь, вероятно, до этого потребуется одна-две недели", — сказал он на Форуме по безопасности в Аспене, пояснив, что они еще не произвели само оружие, а на это ушло бы гораздо больше времени.



Блинкен повторяет, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие, но по-прежнему предпочитает дипломатический путь предотвращения этого сценария.



"Если Иран серьезно настроен на сотрудничество, нам нужно убедиться, что он фактически отказывается от работы, которую он проводил по своей программе".



"Во-вторых, мы оказываем максимальное давление на Иран по всем направлениям. Мы ввели более 600 санкций против иранских лиц и организаций. Мы не отменили ни одной санкции", — утверждает он.

