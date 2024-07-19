Во Львове стреляли в Ирину Фарион
Подробности пока что отсутствуют, но стало известно, что во Львове около 19:30 было совершено покушение на Ирину Фарион.
Ранение тяжелое. За жизнь Ирины Фарион борются врачи.
Предварительно, выстрел был в висок.
О покушении сообщила журналистка "Эспрессо ТВ" Марта Олиярник. По ее данным, покушение произошло на улице Масарика. Стрелок был в перчатках, оружие было без глушителя.
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Ирина Фарион в тяжелом состоянии, - местный депутат Зинкевич
"Стрелки видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - рассказал он.
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Пишут, что стрелку было 20-25 лет.
Завтра Фарион должна была ехать в Болгарию с внуками на отдых, пишут СМИ.
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Во Львове и области объявили специальную операцию по перехвату стрелка, стрелявшего в Фарион.