



Во Львове стреляли в Ирину Фарион

Подробности пока что отсутствуют, но стало известно, что во Львове около 19:30 было совершено покушение на Ирину Фарион.



Ранение тяжелое. За жизнь Ирины Фарион борются врачи.



Предварительно, выстрел был в висок.



О покушении сообщила журналистка "Эспрессо ТВ" Марта Олиярник. По ее данным, покушение произошло на улице Масарика. Стрелок был в перчатках, оружие было без глушителя.

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Ирина Фарион в тяжелом состоянии, - местный депутат Зинкевич



"Стрелки видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - рассказал он.



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Пишут, что стрелку было 20-25 лет.



Завтра Фарион должна была ехать в Болгарию с внуками на отдых, пишут СМИ.

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Во Львове и области объявили специальную операцию по перехвату стрелка, стрелявшего в Фарион.

