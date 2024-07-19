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В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии
19.07.2024 19:27 MIGnews.com

В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии

30-летнего гражданина Германии Рико Кригера обвинили в “наемничестве”, “агентской деятельности”, “создании экстремистского формирования”, “умышленном повреждении транспортного средства/средства связи”, “незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами” и так далее.

Суд над иностранцем длился 18 дней. 24 июня судьи в Минске вынесли ему смертный приговор. 

Журналистам белорусских СМИ не удалось узнать больше об обвинениях Кригера. Так же неизвестно, исполнили ли уже приговор.

 

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