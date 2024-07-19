



В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии

30-летнего гражданина Германии Рико Кригера обвинили в “наемничестве”, “агентской деятельности”, “создании экстремистского формирования”, “умышленном повреждении транспортного средства/средства связи”, “незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами” и так далее.



Суд над иностранцем длился 18 дней. 24 июня судьи в Минске вынесли ему смертный приговор.



Журналистам белорусских СМИ не удалось узнать больше об обвинениях Кригера. Так же неизвестно, исполнили ли уже приговор.



